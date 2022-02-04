طقس فلسطين: حالة من عدم الاستقرار وأمطار ليلاً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 4-2-2022، أن يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية بنحو 2-3 درجات، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة حالة من عدم الاستقرار في مقدمة المنخفض الجوي، مع رياح جنوبية غربية نشطة وقوية أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تنتظم الهطولات خصوصأً في المناطق الساحلية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات البرد أحياناً، كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجبلية مع هبات قوية أحياناً، والرياح تكون جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً، والله تعالى أعلم.

السبت: 2022-02-05

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل عام في كافة المناطق وتهطل أمطار متفرقة في معظم المناطق بإذن الله، وفي ساعات المساء والليل تضعف الهطولات المطرية وتسود أجواء باردة للغاية خصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلم

الأحد: 2022-02-06

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل، وتسود أحواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام مع فرصة لزخات محلية مطرية محدودة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ خصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً، والله تعالى اعلم