أسعار الذهب اليوم في الأردن الجمعة 4 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب في الأردن اليوم، الجمعة 4 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 41.19 دينار (58.06 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن، صباح تعاملات اليوم، إلى نحو 36.04 دينار (50.81 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 30.89 دينار (43.55 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 24.02 دينار (33.87 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 1281 دينار (1806 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في الأردن، نحو 288.30 دينار (406.46 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل في مستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة ، بنسبة 0.22%، أو ما يعادل 3.90 دولار، لتسجل 1806.40 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد تحولت للارتفاع عند تسوية تعاملات جلسة أمس الخميس ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية ومتابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات "موديز" و"إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 301 ألف وظيفة في شهر يناير الماضي، ما جاء عكس توقعات المحللين والتي كانت تشير لإضافة 200 ألف وظيفة.

وضغطت تلك البيانات على عوائد سندات الخزانة اليوم، إذ تراجع العائد على سندات لآجل 10 سنوات إلى 1.75%، كما انخفض العائد على السندات لآجل 30 عامًا إلى 2.07%، ما أثقل على تحركات الدولار بصورة أكبر ودعّم صعود الذهب.

وعززت التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية من جاذبية المعدن الأصفر، بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون اعتزام الولايات المتحدة إرسال نحو 3000 جندي إلى بولندا ورومانيا للانضمام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الشرقية لمواجهة ما وصفته واشنطن بالتهديد الروسي بغزو أوكرانيا.

فيما ينتظر المستثمرون اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا، بهدف التوصل إلى إشارات حول وتيرة تشديد السياسة النقدية في مواجهة تسارع التضخم.