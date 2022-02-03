أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة .

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس .

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.91دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.46 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.54 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.63 للبيع و4.608 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.15 للبيع و5.13 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 206 دينارات.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 240.1 دينار.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 251.5 دينارً.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 274.3 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.30 دينار .

يأتي ذلك فيما تستمر مساعي الأطراف الليبية والدولية لإصلاح الاقتصاد الليبي، من خلال عملية توحيد المصرف المركزي، وتسييل الأصول المجمدة في أوروبا.

وبحثت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وتطرق الاجتماع الذي عقد الأربعاء في بنغازي إلى مشاكل المقاصة وإدارة السيولة والإصلاحات الاقتصادية، والدين العام، ومشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، آملا أن يكون هناك ضغط على جميع الأطراف لحلحلة هذه المشاكل، خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك.