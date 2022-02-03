أسعار الذهب اليوم في لبنان الجمعة 4 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب في لبنان اليوم، الجمعة 4 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 87,847 ألف ليرة (58.01 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان، صباح تعاملات اليوم، إلى نحو 76,868 ألف ليرة (50.76 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 65,886 ألف ليرة (43.51 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 51,244 ألف ليرة (33.84 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 2,732 مليون ليرة (1804دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في لبنان، نحو 614,945 ليرة (406.05 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.22%، أو ما يعادل 3.90 دولار، لتسجل 1806.40 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد تحولت للارتفاع عند تسوية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية ومتابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات "موديز" و"إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 301 ألف وظيفة في شهر يناير الماضي، ما جاء عكس توقعات المحللين والتي كانت تشير لإضافة 200 ألف وظيفة.

وضغطت تلك البيانات على عوائد سندات الخزانة اليوم، إذ تراجع العائد على سندات لآجل 10 سنوات إلى 1.75%، كما انخفض العائد على السندات لآجل 30 عامًا إلى 2.07%، ما أثقل على تحركات الدولار بصورة أكبر ودعّم صعود الذهب.

وعززت التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية من جاذبية المعدن الأصفر، بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون اعتزام الولايات المتحدة إرسال نحو 3000 جندي إلى بولندا ورومانيا للانضمام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الشرقية لمواجهة ما وصفته واشنطن بالتهديد الروسي بغزو أوكرانيا.

فيما ينتظر المستثمرون اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا، بهدف التوصل إلى إشارات حول وتيرة تشديد السياسة النقدية في مواجهة تسارع التضخم.