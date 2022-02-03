أسعار الذهب اليوم في المغرب الجمعة 4 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، متأثرة بانخفاض "النفيس" عالميا مقابل صعود الدولار وترقب قرارات البنوك المركزية

أسعار الذهب اليوم في المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب اليوم، ليسجل نحو 542.37 درهم (58.02 دولار)، مقابل 544.71 درهم (58.19 دولار) في ختام تداولات أمس الخميس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب اليوم، ليصل إلى 406.78 درهم (43.52 دولار)، مقابل 408.54 درهم (43.65 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 316.38 درهم (33.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 271.18 درهم (29.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في المغرب

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب اليوم ليصل إلى 474.58 درهم (50.77 دولار)، مقابل 476.63 درهم (50.92 دولار) بنهاية تداولات أمس الخميس .

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب اليوم نحو 16.868 ألف درهم (1805 دولارات)، وسعر الجنيه الذهب في المغرب اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 3797 درهما (406.17 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم لأول مرة منذ 3 أيام، قبل اجتماعات حاسمة لبنوك مركزية اليوم الجمعة ، وفي ظل صعود الدولار.

كما تأثرت أسعار الذهب بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، مما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1803.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير/كانون الثاني عند 1810.86 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1803.70 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بينما صمد مؤشر الدولار أمام منافسيه، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة غدا السبت بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.

تأثير الفائدة الأمريكية

ولمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للتصدي لارتفاع التضخم.

وتتوقع الأسواق أيضا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجددا في وقت لاحق اليوم، بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على سياسته دون تغيير مع الاعتراف بارتفاع التضخم.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6% إلى 1026.51 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2372.15 دولار.