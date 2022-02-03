الشيخ: سيتم غدا الاعلان عن ٧٠٠ موافقة للم شمل عائلات فلسطينيه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:00 م
03 فبراير 2022
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الشيخ: سيتم غدا الاعلان عن ٧٠٠ موافقة للم شمل عائلات فلسطينيه 

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