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الشيخ: سيتم غدا الاعلان عن ٧٠٠ موافقة للم شمل عائلات فلسطينيه
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:00 م
03 فبراير 2022
الشيخ: سيتم غدا الاعلان عن ٧٠٠ موافقة للم شمل عائلات فلسطينيه
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