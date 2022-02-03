"حماس": حرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية في غزة منافيًا لقيم الشعب الفلسطيني

استنكرت حركة "حماس"، اليوم الخميس، قيام مجموعة من الأشخاص بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية جنوب قطاع غزة، اليوم، مؤكدةً أنه ليس من حق أي شخص أو جهة استغلال مناخ الحريات في قطاع غزة للإساءة للإخوان من العرب والمسلمين.

واعتبرت "حماس"، في بيان لها"، هذا السلوك منافيا لقيم الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة.

إليك نص البيان:

تصريح صحفي

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس

تستنكر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما قامت به مجموعة من الأشخاص بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية جنوب القطاع خلال هذا اليوم، وتعتبر هذا السلوك منافيا لقيم شعبنا الذي يتطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط.

وليس من حق أي شخص أو جهة استغلال مناخ الحريات في قطاع غزة للإساءة لإخواننا من العرب والمسلمين.

إن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير.

وستبقى حماس وفية لكل مَن يدعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ولكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي لم تدخر جهدا لدعم قضيتنا.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

الخميس: 3 فبراير 2022م

30 جمادى الآخرة 1443 هـ