مقاومة الجدار والاستيطان تعلق على قرار مصادقة الاحتلال على بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس

أكد رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان بالقدس المحتلة حمدي دياب، اليوم الخميس، أن قرار مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، جاء "ضمن المخطط للتحكم بإغلاق بلدة العيساوية عقب فشل الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة من اتجاه الجامعة العبرية".

وأوضح دياب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه المخططات تهدف لتهجير المقدسيين وإحكام الإغلاق عليهم بفعل تمدد الاستيطان حول القدس، مشيرًا إلى أن الاحتلال يصدر يوميا قرارات جائرة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط ما يسمى "2022" القائم على عدم وجود أي فلسطيني بالقدس.

وأشار إلى أن لجنة مقاومة الجدار والاستيطان توجهت للعديد من لجان ومؤسسات حقوق الإنسان وقاموا بزيارة القدس المحتلة وتم وضعهم في صورة الوضع الخطير الذي تشهده المدينة.

وبيّن أن الاحتلال يضرب بجميع القرارات الدولية عرض الحائط ويعمل ضمن مخطط ألا وجود للفلسطينيين بالمدينة.

يشار أن سلطات الاحتلال قامت اليوم بالتصديق على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، تأتي في إطار محاولات تهويد مدينة القدس والسيطرة عليها وطرد سكانها.