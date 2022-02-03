يا رب فرحنا .. الجماهير تؤازر المنتخب المصري ضد الكاميرون عبر الشاشات الكبيرة على شاطئ بورسعيد

يستعد ملعب "أولمبيه" في ياوندي الكاميرونية لاستضافة لقاء منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 اليوم الخميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما بإستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

فيما انطلقت الجماهير المصرية نحو الشاشة الكبرى على شاطئ بور سعيد لتقوم بدورها في مؤازرة الفريق المصري، مرددين "يا رب فرحنا".

ويتنافس المنتخبان المصري والكاميروني علي بطاقة العبور للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي الفائز من المباراة مع السنغال في اللقاء النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

سيتم بث مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 2 beIN Sports HD 2 Max، وشاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 1 beIN Sports HD 1 Max.

سيقوم المعلق الرياضي على محمد على بالتعليق على مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

ووفقا للتدريبات الأخيرة، من المنتظر أن يخوض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر مباراة الكاميرون بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.