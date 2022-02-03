"الجهاد:" عقد اجتماع المركزي تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة لمشروع سياسي فاشل

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أن عقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله خلال الأيام المقبلة، تحت حراب الاحتلال هو "استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل".

وشدّدت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان له، على أن ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، مع تحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي.

ودعت إلى ضرورة تشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وانقاذ القضية المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية.

إليك نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

🔻 بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي حول اجتماع المجلس المركزي

في ظل الإعلان عن عقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله خلال الأيام المقبلة، فإن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تؤكد على ما يلي:

أولاً: إن عقد هذا الاجتماع تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل.

ثانياً: إن ما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال والتي ما زال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة، ومحاولات السيطرة على المقدسات التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو والاعتراف بالعدو وحتى اللحظة.

ثالثاً: إن ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وانقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية.

رابعاً: كان الأولى عقد اجتماع قيادي للأمناء العامين للفصائل، لتنفيذ مخرجات التوافقات الوطنية السابقة، واتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة الهجمة الصهيونية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا، غير أنّ قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المتمسك بهذه المطالب، وذلك لحصر صنع القرار في لون واحد هو لون فريق أوسلو.

ختاماً: نؤكد حرصنا الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأننا سنسعى مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ"إسرائيل"، والتحلل من اتفاق أوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 2 رجب 1443هـ، 3 فبراير 2022م