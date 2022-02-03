الاحتلال يعتقل نحو 550 مواطنًا بينهم 12 طفلًا خلال يناير

أفادت وزارة الأسرى والمحررين، الخميس، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال يناير/كانون الثاني الماضي، 551 فلسطينيًا وفلسطينية من مختلف الأراضي المحتلة، من بينهم 12 طفلاً، وسيدة واحدة.

وأضحت الوزارة، في تقرير لها يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى خلال الشهر المنصرم، أنّ أعلى نسبة اعتقالات خلال يناير كانت في النقب الفلسطيني المحتل باعتقال 133 حالة، ويليها مدينة القدس المحتلّة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر 16 أمرًا، بينها أمران جديدان، و14 أمر تمديد.

ورصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير.

وأشار إلى أنّه حتى نهاية يناير وصل عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى نحو (4600) أسيراً، من بينهم (31) أسيرة، و(174) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري، (122) أسير أمضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاماً مستمرة.

وبيّن أنّ معاناة الأسرى المرضي داخل سجون الاحتلال لا تزال مستمرة ضمن سياسة الإهمال الطبي، فيما وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة (600) أسيراً، يعانون من أمراض متعددة وإعاقات جسدية ونفسية وحسية عديدة، وبينهم (300) أسير/ة يعانون أمراضاً خطِرة ومزمنة، كالسرطان والقلب والفشل الكلوي من دون أن يحظى أيٌّ منهم بأي قدر من العناية والرعاية الطبية،

وذكر أنّ من ضمن الحالات الصحية الصعبة والخطيرة لا تزال معاناة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (49 عاما) في حالة تدهور مستمر، والذي نقل في مطلع شهر الماضي إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ورفضت إدارة السجون كل المطالبات بالإفراج عنه وقامت بتاريخ 2022/01/25 بنقله إلى ما يسمى مستشفى معتقل الرملة، رغم وضعه الصحي.

وشهد يناير الماضي عودة قوية لتفشي وباء فيروس كورونا في صفوف الأسرى والاسيرات داخل السجون بوباء الكورنا وخاصة في سجن "عوفر" وسجن "النقب" و"ريمون" و"ايشل، الى نحو 170 إصابة، من ضمنهم 10 اسيرات في سجن "الدامون".

وأوضح التقرير أنّ الاحتلال ضاعف من سياسة العزل الانفرادي بعد عملية "نفق الحرية"، حيث تمّ تحويل بعض أقسام السجون لأقسام عزل كقسم (6) في سجن "النقب"، ووصل عدد الأسرى المعزولين إلى نحو (100) أسير في مختلف السجون ما بين عزل انفرادي، وعزل داخل أقسام العزل في عسقلان والرملة وايالون ونفحه وبئر السبع وعسقلان.