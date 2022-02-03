قتلى بهجومين على موقعين عسكريين في باكستان

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، مقتل 4 جنود باكستانيين و15 انفصاليا جراء معارك مكثفة نتجت عن هجومين شنهما مقاتلون انفصاليون على موقعين عسكريين بجنوب غرب باكستان.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، أن "تسعة مسلحين وأربعة جنود قتلوا عندما داهم المهاجمون موقعا أمنيا مساء أمس في منطقة ناوشكي النائية بإقليم بلوشستان".

وأضاف الوزير، أحمد، أن "ستة مسلحين قتلوا أيضا عندما هاجم انفصاليون موقعا أمنيا آخر في منطقة بنجغور بالإقليم".

من جهته، أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجومين في منشور على موقع "تويتر".