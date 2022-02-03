هل قررت غزة تشديد الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا ؟

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن الجهات الحكومية والمتمثلة بوزارتا الصحة والداخلية اعتمدتا استراتيجية جديدة لمواجهة الموجة الحالية من فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح معروف خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، أن الاستراتيجية قائمة على أمرين اثنين أولهما تعزيز نسبة المناعة المجتمعية من خلال التطعيم والأمر، الثاني هو تعزيز جهوزية المنظومة الصحية مع اقتراب افتتاح المستشفى الإماراتي المتخصص للتعامل مع إصابات كورونا"، لافتا إلى أن التحدي الذي يواجه كل المجتمعات هو قدرة المنظومة الصحية على الالتزام تجاه المصابين.

وأشار إلى أن أغلب الحالات المصنفة التي تحتاج إلى العناية الطبية الفائقة لا زالت محدودة وهناك قدرة اعتيادية لدى وزارة الصحة للتعامل معها، مبيناً أن عملية متابعة تطورات الحالة الوبائية تتم عن كثب.

ولفت رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن هناك تقدير ودراسة لأي إجراء سيتم اتخاذه لمواجهة الموجة الجديدة وارتأينا أن الإجراء الأمثل وهو تشديد إجراءات الالتزام داخل المدارس على صعيد المعلمين والطلبة، موضحا أن كل المجتمعات الدولية ترى أن الإغلاقات باتت جدواها محدودة جدا والعديد منها تنازلت عن أي إجراءات على الحالة العامة.

وبين معروف أن هناك توجيهات لتشديد إجراءات السلامة خاصة في الأماكن المغلقة وهناك تراجع واضح من أبناء شعبنا في الالتزام بالإجراءات الوقائية.