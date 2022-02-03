الجيش اللبناني: خرق بحري "إسرائيلي" للمياه الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن زورقين حربيين "إسرائيليين" اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية، مساء أمس الأربعاء.

وأفادت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني : "بتاريخ 2 فبراير 2022 اعتبارا من الساعة 09:50 ولغاية الساعة 10:20، خرق زورق حربي تابع للعدو "الإسرائيلي" المياه الإقليمية اللبنانية قبالة منطقة رأس الناقورة ولمسافة حوالي 315 مترا".

وأضافت المديرية: "وما بين الساعة 11:10 والساعة 13:50، أقدم زورق معاد مماثل على خرق ذات البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالي 333 مترا".

وشدد الجيش اللبناني على أنه يقوم بمتابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وتقوم بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر بخرق الحدود اللبنانية الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة حول وقف القتال بين "إسرائيل" ولبنان.