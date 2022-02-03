"نفتالي بينيت" يعلق على مقتل زعيم داعش في سوريا

بارك رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي "نفتالي بينيت"، اليوم الخميس، مقتل زعيم داعش في عملية عسكرية نفذتها القوات الامريكية في شمال سوريا.

وقال "بينيت" في تصريح صادر عنه نشره مكتبه، اليوم :" أبارك لحليفتنا الولايات المتحدة وللجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة، وعلينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".

وأضاف:" أن العالم أصبح مكانًا أكثر أمانًا الآن بعد أن تمت تصفية زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي".

وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، ظهر اليوم الخميس، عن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الامريكية الخاصة في مدينة أدلب شمال سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

وأضاف:" بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة"، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

وبشأن تفجير أحد المستهدفين نفسه خلال العملية، أشار الرئيس الامريكي إلى أنه سيتحدث عن العملية بشكل تفصيلي أكثر خلال اليوم.