بالصور مهجة القدس ومفوضية الشهداء بحركة فتح تنظمان وقفة دعم وإسناد مع الأسرى الإداريين

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ومفوضية الشهداء و الأسرى بحركة فتح، اليوم الخميس، وقفة دعم وإسناد مع المعتقلين الإداريين، والأسرى المرضى في سجون الإحتلال الصهيونية، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان.

وفي كلمة مؤسسة مهجة القدس ألقاها المتحدث باسم المؤسسة الأستاذ تامر الزعانين الرسالة باللغة العربية التي تم تسليمها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، تلت الأستاذة ولاء حمضيات الرسالة باللغة الإنجليزية، وتأتي هذه الرسالة للمؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني.

حيث قامت مؤسسة مهجة القدس ومفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح بتسليم المفوض السامي الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية بعد الانتهاء من وقفة الدعم والإسناد.





