الأسرى الإداريون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وقرر الأسرى الإداريون مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال التابعين لجهاز "الشاباك"، وذلك كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل شهر من مقاطعة المحاكم.

وبينت اللجنة، أنه في حال أجبرت إدارة السجون الأسرى بالخروج لمقابلة ضباط "الشاباك" قسرًا، فإنه يتعين على الأسير الصمت التام خلال المقابلة.

وشددت أن معركتها مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليا ودوليا، وذلك مع مضي شهر على خطوة مقاطعة المحاكم المختصة بالاعتقال الإداري.

وكان قد أعلن الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال بداية هذا العام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 34 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".