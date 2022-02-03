بالصور "بايدن" يعلن مقتل زعيم "داعش" في عملية عسكرية شمال سوريا

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الامريكية الخاصة في مدينة أدلب شمال سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

وأضاف:" بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة"، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

وبشأن تفجير أحد المستهدفين نفسه خلال العملية، أشار الرئيس الامريكي إلى أنه سيتحدث عن العملية بشكل تفصيلي أكثر خلال اليوم.

وفي نفس السياق، تداول نشطاء ووسائل إعلام صورا تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال العملية الخاصة التي نفذها في محافظة إدلب الليلة الماضية.

وتظهر الصور حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.





