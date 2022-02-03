مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون جنوب الخليل

اقتلع مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، حوالي 60 شتلة زيتون في منطقة "خلة الضبع" بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور :" إن مستوطنين اقتلعوا 60 شجرة زيتون بعمر سنة، تعود للمواطن جلال العمور".

من جانبه قال المواطن العمور :"إن هذه المرة الثانية التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون في ذات المنطقة في أقل من شهرين، لافتاً إلى أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام وحاولوا طردهم من المراعي، فيما تصدى الرعاة لهم وثبتوا في مراعيهم.

وينفذ المستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل شبه يومي اعتداءات بحق الفلسطينيين في هذه المنطقة بهدف تفريغها من مواطنيها لصالح التوسع الاستيطاني.