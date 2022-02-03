موعد شهر رمضان 2022 في سوريا 1443هـ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:54 م
03 فبراير 2022
موعد شهر رمضان 2022 في سوريا 1443هـ
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موعد شهر رمضان 2022 في سوريا 1443هـ، يزداد خلال الأيام الحالية في كافة دول العالم العربي عامة وبلاد الشام  عمليات البحث عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك والادعية الخاصة وكذلك الوجبات المفضلة في هذا الشهر الكريم، والتي تتنوع أصناف الطعام فيه من دول إلى أخرى، وفي هذه المقالة التي خصصها لكم فريق "فلسطين اليوم" لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا وبلاد الشام. 

موعد شهر رمضان 2022 في سوريا 1443هـ

أظهرت دراسة أجراها موقع طقس العرب، أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بمشيئة الله بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022م، حيثُ تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل/نيسان 2022 الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ,وسيمكث القمر في سماء مكة المكرمة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة، وعليه يُتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022م هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022 في كافة الدول العربية

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موعد شهر رمضان 2022 في سوريا 1443هـ

متى سيتم تحري هلال رمضان 2022-1443 ؟  

سيتم بمشيئة الله تحري هلال رمضان 2022-1443 بعد مغيب شمس يوم 29 شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م، وستكون ظروف تحري الهلال في سوريا كما يلي: 

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في سوريا

  • موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في دمشق: الساعة 6:55
  • موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م دمشق: الساعة 7:11
  • مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 15 دقيقة 
  • عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

 

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