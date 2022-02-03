برشلونة يكشف عن موعد تقديم أوباميانج للجماهير

أنهى برشلونة سوق الانتقالات الشتوية، بتعاقده مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال السابق في صفقة انتقال حر.



ووقع أوباميانج على عقد مع برشلونة حتى صيف 2025، مع خيار الرحيل في 30 يونيو/حزيران 2023.



وأعلن برشلونة، أنه سيقدم أوباميانج رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام اليوم الخميس.



وسيظهر أوباميانج الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت إسبانيا في مؤتمر صحفي في ملعب "كامب نو"، للحديث لوسائل الإعلام والجمهور، ثم سيلتقط الصور التقليدية على أرض الملعب.



وسيكون تقديم أوباميانج بدون حضور جماهير في ملعب "كامب نو"، لكن ستتم إذاعته مباشرة على تلفزيون النادي الرسمي.



وسيرتدي أوباميانج القميص رقم 25 مع برشلونة، وتم تسجيله بالفعل في رابطة الليجا، حيث سيكون قادرا على اللعب في مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، كما وضعه تشافي هيرنانديز المدير الفني في القائمة الأوروبية.