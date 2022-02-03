أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية من "إسرائيل"

طلبت أوكرانيا من "إسرائيل" المساعدة في مجال الدفاعات الجوية والسيبرانية وسط مخاوف من غزو روسي، وفقًا لقناة "كان" العبرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا: إن إسرائيل حليفة وإن أوكرانيا ترغب بالحصول على مساعدة بمجال الدفاع الجوي والسايبر، مضيفًا أنه في مجال السايبر الدفاعي هناك نقاشات بين البلدين.

وأوضح كوليبا، أن بلاده مهتمة أيضًا بتعميق التعاون الدفاعي … لا سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي، مؤكدًا ترحيبه بجهود إسرائيل للعب دور دبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية يائير لابيد، يوم الأربعاء، إن "إسرائيل" لا تعتقد أنه سيكون هناك صراع عنيف قريبًا بين أوكرانيا وروسيا، مستبعدًا نشوب الحرب العالمية.

وقال لابيد، في تصريحات لموقع "اكسيوس"، إن المواجهة وضعت "إسرائيل" في مأزق، حيث يوجد عدد كبير من السكان اليهود في كل من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "من واجبنا التصرف بحذر بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تتحملها أي دولة أخرى".

وتعززت في السنوات الأخيرة العلاقة بين "إسرائيل" وأوكرانيا بشكل كبير، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي، "إسرائيل" وأن يقوم بافتتاح ممثلية رسمية لبلاده في القدس.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال 3000 جندي أمريكي الى أوروبا، وبحسب تقارير أمريكية من المتوقع أن يتم وضع 2000 جندي في القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، وسيتم توزيع 1000 جندي بين الدول الشركاء في حلف الناتو شرقي أوروبا.