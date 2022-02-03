"كورونا فلسطين".. 6 وفيات و7,934 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 وفيات و7,934 إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 148، ضواحي القدس 226، طولكرم 458، بيت لحم 485، قلقيلية 248، الخليل 852، سلفيت 243، رام الله والبيرة 738، نابلس 648، جنين 461، أريحا والأغوار 106، قطاع غزة 3321".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 244، ضواحي القدس 166، طولكرم 110، بيت لحم 826، قلقيلية 58، الخليل 407، سلفيت 62، رام الله والبيرة 707، نابلس 406، جنين 161، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 250".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في نابلس، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 88 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 224 مريضا، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.