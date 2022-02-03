موعد شهر رمضان 2022 في الجزائر 1443هـ، أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، ففي شهر ابريل المقبل، يحل علينا الضيف العزيز الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، ففي هذا الشهر تزداد الخيرات والأعمال والعبادات التي تقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، كما يمارس المسلمون طقوسا دينية في هذا الشهر الفضيل، وتكثر فيه الأدعية والتضرع إلى الله، والصلوات وقراءة القرآن الكريم، وختمه أكثر من مرات وأحيانا تصل لـ 5 مرات، وأكثر من ذلك.

وفي كل عام تختلف البلدان العربية في موعد الإعلان عن حلول شهر رمضان المبارك، فهم يعتمدون على رؤية الهلال، فالجزائريون يبحثون عن موعد شهر رمضان 2022 في الجزائر 1443هـ، وهو ما توفره وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لمتابعيها في الجزائر عن موعد أول يوم رمضان 2022 في الجزائر.

موعد شهر رمضان 2022 في الجزائر 1443هـ

وغالبا ما تتبع فلسطين المملكة العربية السعودية في بدء صيامها لشهر رمضان المبارك، وبعد رؤية الهلال في السعودية والاعلان عن بدء الصوم، يعلن مفتي فلسطين في القدس الشيخ محمد حسنين عن بدء حلول شهر رمضان المبارك عام 2022.

ويبحث الجزائريون عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل، عن موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك 2022، لتهيئة أنفسهم للصوم، جلب مستلزمات بيوتهم خلال الشهر الفضيل.

وتزيد الصلوات في شهر رمضان، حيث تزيد على الصلوات المفروضة صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، وهو ما يحرص المسلمون على تأديتها يوميا، كما يوجد ليلة خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر، ويحرص المسلمون على أداء الصلوات فيها حتى مطلع الفجر، وغالبا ما يلجأ المسلمون للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في المساجد، لعلهم يحضرون تلك الليلة كونه لم يحدد موعد لها.

موعد أول يوم من رمضان 2022 في الجزائر

هذا ولا يمكن أن يتحقق شهر رمضان إلا برؤية الهلال، ولكن وفقًا لحسابات فلكية تخضع للصواب والخطأ، فإن موعد اول أيام رمضان 2022 في الجزائر سيكون في 3 أبريل 2022م، الموافق الأول من رمضان 1443هـ.

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