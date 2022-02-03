مستنكرةً زيارته للبحرين

الجهاد الإسلامي : استقبال الإرهابي "غانتس" في البحرين محاولة لإنقاذه بعد تقرير "أمنستي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
03 فبراير 2022
الجهاد الإسلامي
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استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الخميس 3 فبراير 2022 ، بشدة استقبال الإرهابي المجرم "بيني غانتس" في البحرين ،  مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني.

وقالت الحركة خلال بيان لها: إن سياسات التطبيع، والتحالف مع العدو يلوث تاريخ الدول المطبعة، ويمثل إساءة بالغة لها، مشيرةً الى أن المطبعين مع العدو، وقادته سيسجلون في سجلات العار.

واعتبرت الحركة استقبال الإرهابي "غانتس"  وغيره من قادة العدو، بُعَيدَ صدور تقرير  منظمة "أمنستي" الذي أدان الاحتلال وكشف عن جانب من جرائمه ، هو محاولة لإنقاذ الكيان الصهيوني وتحسين صورته.  

ودعت الحركة كافة شعوب الأمة إلى إعلاء صوتها لمواجهة كل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو ، ورفض محاولات كيان العدو توسيع تمركزه ونفوذه الذي يمثل تهديداً للمنطقة، والانتباه لأهداف العدو الخطيرة من وراء هذه الزيارات، والاتفاقات التي تنتج عنها.

 

 

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