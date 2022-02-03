أفضل سحور في شهر رمضان 1443هـ- 2022، يقدم لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أفضل وجبات سحور يمكن أن يتناولها الصائم في شهر رمضان الفضيل، إذ أن لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على حلول شهر المبارك، الذي ينتظره المسلمون حول العالم، ففي هذا الشهر تكثر العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتنافس المسلون على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في الشهر، فالبعض يختم قراءة القرآن مرات عديدة خلال الثلاثين يوما.

ويزداد البحث في الأيام المقبلة عن أفضل سحور في شهر رمضان 1443هـ- 2022، كون المسلم الصائم يمتنع في هذا الشهر الفضيل عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة، تبدأ من آذان الفجر فجرا، وحتى آذان المغرب من مساء اليوم ذاته، لهذا يحاول الصائمون البحث عن أفضل الوجبات التي تحميهم من الجوع والعطش، لذلك يزداد البحث عبر محركات البحث العالمية والتي أشهرها جوجل، عن أفضل الوجبات التي يمكن تناولها على السحور، والتي تعمل على حماية الصائم من الجوع والعطش.

أفضل سحور في شهر رمضان 1443هـ- 2022

وغالبا يبحث من يعملون في الأعمال الشاقة كالطوبار والبناء وغيرها عن وجبات سحور تحتوي على كميات من المياه، لتحميهم من حر الشمس الساطعة فوق رؤوسهم طوال ساعات عملهم، والتي قد تروي أجسامهم من حر الصيف، كما أنهم تقيهم من الشعور بالجوع.

أفضل وجبة سحور في رمضان

وفي العادة يتجنب الصائمون وخاصة الذين يعملون في المهن الشاقة، تناول الأطعمة المالحة في وجبات السحور، كونها تُسبب الشّعور بالعطش، وتشمل الأطعمة المالحةُ: المُعلّبات، والأطعمة المُصنّعة، والمكسرات المُملحة، وكذلك المخللات، ويُنصح بدلاً من ذلك بتناول المزيد من الفواكه والخضروات التي تُقلل الشّعور بالعطش.

وينصح الصائمون بتناول لبن الزّبادي خلال تناول وجبة السحور، إذ يُعدُّ اللبن خياراً جيداً لتناوله على وجبة السحور، فهو يُعدُّ مصدراً جيداً لبعض العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع الحبوب والفاكهة.

كما يمكن للصائم تناول كوبين من الماء، وطبق سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، فهذا السحور يعد صحيا ويحمي من الجوع والعطش.