صحة غزة تعلن عن اطلاق مشروع لتشغيل 100 صيدلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انطلاق مشروع تشغيل 100 صيدلي من العاطلين عن العمل داخل أروقة المرافق الصحية وذلك بالتعاون مع مؤسسة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت وبتنفيذ من جمعية الوئام الخيرية في قطاع غزة.

وثمن مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. أشرف أبو مهادي في كلمة له بحفل انطلاق المشروع والذي عقد في قاعة التنمية البشرية بمدينة غزة أمس الأربعاء، جهود دولة الكويت حكومة وشعباً في دعمهم المتواصل لإخوانهم في فلسطين على وجه العموم وللقطاع الصحي على وجه الخصوص، مقدماً شكره العميق لمؤسسة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت على المشروع الذي من شأنه أن يسهم في تشغيل الكوادر الصيدلانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

كما أشار د. أبو مهادي إلى أن المشروع سيسهم في تجويد الخدمات الصحية في ظل الحاجة إلى الكادر الصيدلاني في المرافق الصحية المختلفة وذلك من خلال الأدوار المتعددة التي يمارسونها في عمليات فرز الأدوية وصرفها لمستحقيها، وغيرها من المهام المتعددة والضرورية لهذه المرافق.

إلى ذلك أشاد عدد من الكوادر الصيدلانية خلال مشاركتهم في الحفل، بجهود وزارة الصحة وجمعية الوئام وصندوق اعانة المرضى بدولة الكويت وحرصهم الدؤوب على توفير فرص العمل لصالح الكادر الصيدلاني، آملين في عقد المزيد من المشاريع التي من شأنها التخفيف من حدة أزمة البطالة والتي تعاني منها الكوادر الصيدلانية وغيرها من التخصصات المختلفة في قطاع غزة.