راصد جوي يكشف تفاصيل منخفض الـ48 ساعة ومدى قوته

توقع الراصد الجوي داوود الطروة، أن تتأثر فلسطين عصر اليوم الخميس 3 فبراير 2022 بحالة من عدم الاستقرار، تؤدي إلى هطول أمطار محلية على أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية والساحلية من البلاد، مشيرا إلى أن الحالة الجوية ستستمر غدا الجمعة، مع احتمالية سقوط الأمطار فوق أجزاء مختلفة من فلسطين.

وأوضح الراصد الطروة في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم"، أن فلسطين تتأثر ليل غدٍ الجمعة، بمنخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة، تؤدي إلى هطول الأمطار فوق معظم الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى استمرار المنخفض الجوي يوم السبت المقبل، وتسقط أمطارا غزيرة فوق المناطق الفلسطينية، مصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية أحيانا، فيما ينحسر المنخفض في ساعات الليل.

ولفت إلى أن يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، يكون الطقس باردا مع تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق.

وتوقع أن تتأثر البلاد يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي جديد، مصحوبا بتساقط زخات غزيرة من الأمطار فوق الأراضي الفلسطينية، موضحا أن المناطق الوسطى والجنوبية بما في ذلك قطاع غزة هي الأكثر تأثرا بالمنخفضات الجوية.