سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، والتي تراجعت خلال معاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا، كما يهتم الكثير من المواطنين في السعودية خاصة رجال الاعمال والتجار، لا سيما محلات الصاغة الذين يختصون في معاملات الذهب بعياراته المختلفة، لذلك قرر فريقنا، أن يقدم لكم سعر عيارات الذهب في الجزائر اليوم، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 فبراير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الخميس ليسجل نحو 217.62 ريال (58.03 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الخميس، 163.22ريال (43.52 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.18 ريال (33.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الخميس (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 190.42 ريال (50.78 دولار).

سعر الأوقية الذهب في السعودية

وسجل سعر الأوقية في السعودية اليوم نحو 6,768.75 ريال (1,805 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1,523.35 ريالا (406.23 دولار).