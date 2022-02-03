مالية غزة تقرر رفع نسبة خصم ضريبة القيمة المضافة للمركبات التجارية لـ80%

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الخميس 3/2/2022 عن رفع نسبة خصم الضريبة المضافة للمركبات التجارية لـ80% بدءاً من اول فبراير المالية .

وأوضح مدير عام ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية هيثم مشتهى أن هذا القرار جاء استجابة لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي، بالتخفيف عن أصحاب المركبات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها مشيراً أن القرار ساري من تاريخ الأول من فبراير الجاري ويستمر لمدة شهرين.

وبين مشتهى أن قرار زيادة الخصم يشمل المركبات التجارية التي تحمل رقم تمييز " 10 " " 12 " " 14"، وكذلك المركبات التجارية التحديد " غير المسجلة على الملف رقم تمييز 16 " و " 18" مؤكداً على توفير كافة التسهيلات للمواطنين خلال إجراء معاملاتهم.

وأكد مشتهى أن وزارته على تنسيق دائم مع وزارة النقل والمواصلات لتنفيذ القرار، لضبط الحالة المرورية وتنظيم قطاع النقل بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره شكر رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر الحكومة ووزارة المالية على القرار والذي يخدم عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة.