مخابرات السلطة تختطف المحرر مشارقة في جنين



اختطف عناصر من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، فجر اليوم، المحرر يوسف أحمد مشارقة (30 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة يعبد قضاء جنين المحتلة.

ويعتبر مشارقة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 4 سنوات ونصف على فترتين، وهو متزوج وله عدة أولاد.

وكان عناصر المخابرات، قد اختطفوا مشارقة عقب مداهمة منزله الساعة الثالثة فجراً بصورة همجية ودون مراعاة لحرمة البيت وأهله.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات بحق نشطاء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.