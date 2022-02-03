الأعرج يوضح لـ"فلسطين اليوم " حقيقة زيادة أعداد تصاريح العمال لغزة

أكد المهندس علاء الأعرج رئيس اتحاد المقاولين اليوم الخميس3/2/2022، أن عدد التصاريح الفاعلة في قطاع غزة هي 12 ألف تصريح "2000 " منها تاجر و10 آلاف عمال تحت بند "احتياجات اقتصادية"، معتبراً أن هذا العدد قابل للزيادة في المستقل تدريجيا، وخاصةً أن هناك موافقات لزيادة العدد، "إلا أن الزيادة لن تكون بين عشية وضحاها، بل تدريجياً".

وأوضح الاعرج خلال تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" العدد قابل للزيادة في الفترة المقبل، ليصل إلى أضعاف هذا العدد وزيادة، موضحاً ان هناك وعود بدراسة المطلب الحالي بتحويل 2000 تصاريح تجار و10 آلاف عامل تحت بند "احتياجات اقتصادية" الي عامل بشكل واضح .

وتابع " نحن الآن فلسطينيا بصدد فصل طلبات التجار ورجال الأعمال عن طلبات العمل، لكي يكون في فصل بين نوعية التصاريح الصادرة.

واوضح انه سيتم اختيار تصاريح التاجر للتاجر الذي يحمل سجلا تجاريا وينتمي لإحدى مؤسسات القطاع الخاص البالغ عددها 18 ألاف مؤسسة، ما بين قطاع المقاولين ورجال الأعمال وقطاع التجار والغرف التجاري وقطاع السياحة، وقطاع الصناعات، وقطاع المواصلات وأنظمة المعلومات والفنادق والحج والعملة ومستوردي السيارات، ومستوردي قطاع غيار السيارات إلخ"..

وأشار الى ان العامل ليس له سجلا تجاريا ويحتاج رقم هوية وشهادات التطعيم اللازمة وأن يكون فوق الـ 26 عاما، والأولوية للمتزوج، معتبراً ان هذه المعايير هي التي يتم من خلالها اختيار تصاريح العمال.