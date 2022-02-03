مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في طوباس وجنين  

أطلق مقاومون، فجر وصباح اليوم الخميس 3/2/2022، النار على قوات الاحتلال في مدينتي طوباس وجنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ المقاومين استهدفوا بالرصاص الحي آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم، خلال اقتحامها مدينة طوباس.

واقتحمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال مدينة طوباس، واعتقلت الشاب مهيب أبو صلاح عقب دهم منزله.

وتخلل انسحاب قوات الاحتلال من مدينة طوباس اندلاع مواجهات وإعطاب آلية عسكرية للاحتلال.

وفي ذات السياق، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جبع والسيلة الحارثية في جنين، واعتقلت المواطن عمر إبراهيم فايق ريود من السيلة الحارثية غرب المدينة.

ويشار إلى أن مقاومين استهدفوا بالرصاص نقطة عسكرية لقوات الاحتلال جنوب نابلس، أمس الأربعاء.

وحسب المعطيات فقد شهدت الضفة الغربية 170 مواجهة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية خلال عام 2021.

وقد تصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.

ويشار الى ان المقاومة ضاعفت خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال.