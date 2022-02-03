"أوميكرون" في غزة.. التوقعات المقبلة خطيرة وتوصيات الصحة للجهات الحكومة قيد الدراسة حتى اللحظة!

حذّر الدكتور شادي عوض استشاري الامراض الصدرية ومسؤول وحدة فرز الجهاز التنفسي في مستشفى الشفاء بغزة، من تصاعد المنحى الوبائي الكبير الذي يشهده قطاع غزة، لا سيما مع تفشي "أوميكرون"، جراء عدم التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية.

وتوقع عوض لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يشهد قطاع غزة خلال الأسبوع القادم حتى منتصف الشهر الجاري ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات، مشيرً إلى أن هذا الارتفاع سينعكس سلبًا على المنظومة الصحة داخل القطاع.

وحول زيادة أعداد المصابين لدى الطلبة، أوضح مدير وحدة فرز كورونا، أن تكدس أعداد الطلبة دون اتخاذ إجراءات الوقاية ساهم في زيادة الانتشار المتحور الجديد بشكل واسع، مبينًا أن الأوضاع الصحية قد تخرج عن السيطرة.

وبيّن د. عوض، أن وزارة الصحة ترفع توصياتها بشكل دوري للجهات المختصة، لافتًا أن التوقعات المقبلة خطيرة وسيكون هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين.

وأشار إلى أن 30% فقط من المواطنين تلقوا التطعيم، داعيا الجميع للتوجه إلى المراكز الصحية للتطعيم لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور بشكل أكبر.

وشدد مدير وحدة فرز كورونا، على ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات والابتعاد عن مناطق التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، واتباع ارشادات وزارة الصحة.

وسجل قطاع غزة، اليوم الخميس، 3 حالات وفاة وارتفاع الاصابات ليسجل أعلى حصيلة منذ أشهر ليصل لـ ( 3321) بعد اجراء 7641 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 144 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.

وذكرت أن إجمالي المصابين 211367 اصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 19171 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين 190423 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1773 وفاة.

وحول تطعيم كورونا، لفتت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 593004 شخص