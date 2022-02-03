الاحتلال يعتقل نشطاء الجهاد في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات صهيونية خاصة، اليوم الخميس 3/2/2022، المحرر مهيب خالد دراغمة (25 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طوباس بالضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن مهيب دراغمة في مايو 2019م، بعد أن أمضى 18 شهراً في سجون الاحتلال.

واعتقل في سجون أمن السلطة بتاريخ 28/11/2021م، وأفرج عنه بتاريخ 29/12/2021م.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، واعتقلت عمرو إبراهيم زيود (25 عاماً)، ومجد صالح جرادات (25 عاماً) نجل الشهيد المجاهد في سرايا القدس صالح جرادات الذي استشهد في 12 يونيو 2003م.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات بحق كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.