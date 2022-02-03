قدورة فارس لـ"فلسطين اليوم" : الحالة الوبائية في سجون الاحتلال خرجت عن السيطرة

تتواصل أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال "الإسرائيلي"، لا سيما في ظل الإهمال الطبي المتعمد في متابعة الحالات والسيطرة على حالات تفشى الوباء، وسط دعوات للضغط على مصلحة السجون بالقيام بواجبها تجاه الأسرى بموجب القانون الدولي والانساني.

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أكد أن الحالة الوبائية في سجون الاحتلال خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن معلومات بإصابة نصف العدد الإجمالي للأسرى في سجن "عوفر".

وقال فارس في تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن هناك حالة استسلام من قبل إدارة سجون الاحتلال، مبينًا أنها لم تعد تتشدد في فحص الأسرى المخالطين ولم تعد تُلزم أحد بضرورة الفحص.

وأضاف أن الأسير الذي تثبت إصابته يتم إعادته إلى الغرفة ذاتها مع باقي الأسرى دون فرز المصابين، لافتًا أنهم توقفوا عن عمليات الحجر والعزل بسبب الانتشار الواسع للوباء.

وحول الأسرى المصابين، أوضح فارس، أن الأعراض الصحية التي تظهر على الأسرى خفيفة وغير مقلقة، مشيرًا إلى أن عدد من الأسرى ظهرت عليهم أعراض شديدة ويحتاجون لمتابعة صحية.

وشدد على أن هناك ضغط كبير لحيلولة دون تسلل المرض إلى الأسرى، مضيفًا أن الإجراءات التي تتخذها إدارة سجون الاحتلال كانت تقتصر على الوقاية ومحاولة منع المرض من الدخول.

ودعا رئيس نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال لتوفير الأدوية والأطعمة المناسبة التي تعزز المناعة لدى الأسرى للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأمس الأربعاء، أغلقت إدارة سجون الاحتلال قسم (8) في سجن "رامون"، و (10) في "نفحة"، و(24) في "النقب". بزعم تفشي فيروس كورونا داخلها.