 منتخب مصر في مواجهة الكاميرون اليوم ..الموعد والتشكيلة المتوقعة

يحتضن ملعب "أولمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الخميس، مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الكاميروني ونظيره المصري، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في إطار ربع النهائي، بينما بلغت الكاميرون هذا الدور على حساب غامبيا (2-0).

ويتنافس المنتخبان المصري والكاميروني على بطاقة العبور الثانية للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي حجزت البطاقة الأولى إلى النهائي، بفوزها أمس الأربعاء على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.

وسيفتقد منتخب مصر في لقاء الكاميرون، خدمات حارسه الأساسي محمد الشناوي بسبب الإصابة، ومن المرجح أن يتكلف الحارس البديل محمد أبوجبل بحراسة مرمى "الفراعنة"، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في مباراة المغرب.

وفي خط الدفاع، سيغيب قلب الدفاع أحمد حجازي بسبب الإصابة، مع عودة محمود حمدي "الونش" عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي، والمغرب في ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيلة التالية في مواجهة الكاميرون:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - محمود حمدي الونش - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.