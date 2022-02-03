في هذه الحالة الأرز يهددك بالسرطان

كشفت دراسة أعدتها جامعة كوينز بلفاست في لندن أن المادة الكيميائية من السموم الصناعية والمبيدات الحشرية في التربة يمكن أن تجعل الأرز خطيراً، كما يمكن أن يؤدي حتى إلى التسمم بالزرنيخ في كثير من الحالات.

وكانت دراسة قديمة أظهرت تأثيرات تلك المادة في أنواع معينة من السرطان. ففي منتصف التسعينيات، شاركت نساء من كاليفورنيا، في اختبار لتحديد عوامل الخطر المحتملة لسرطان الثدي وبيّنت النتائج أن الأرز يحتوي على مستوى عالٍ من الزرنيخ، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى مشكلات صحية في المستقبل.