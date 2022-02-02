سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 3 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في دولة سوريا والتي ارتفعت خلال معاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا، كما يهتم الكثير من المواطنين في سوريا خاصة رجال الاعمال والتجار، لا سيما محلات الصاغة الذين يختصون في معاملات الذهب بعياراته المختلفة، لذلك قرر فريقنا، أن يقدم لكم سعر عيارات الذهب في سوريا اليوم، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 3 فبراير 2022

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، نحو 145.672 ألف ليرة (57.99 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، إلى 127.466 ألف ليرة (54.74 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى 109.256 ألف ليرة (43.49 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 84.976 ألف ليرة (33.83 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب في سوريا، نحو 4.530 مليون ليرة (1804 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

وبلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الخميس في سوريا، نحو 1.019 مليون ليرة (405.94 دولار).