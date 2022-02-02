بالفيديو أسهل طريقة لعمل الدجاج بالخضار بالمنزل في رمضان 2022

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالخضار بالمنزل في رمضان 2022، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تبحث ربات البيوت عبر محركات البحث المختلفة عن طرق ووصفات لعمل الآكلات الرمضانية المختلفة، كون لأكلات شهر رمضان مميزات خاصة، ففي رمضان تحاول ربات البيوت صنع أكلات شهية تعوض المسلم ساعات طويلة من الصوم عن الطعام والشراب، فمعظم موائد الصائمون تمتلئ بأطباق الدجاج بكل أشكالها وأنواعها، فهي تعد أكلتهم المفضلة طوال الشهر الفضيل، لهذا تعمل ربات البيوت جاهدة لتحضير الدجاج بالخضار بأبهى وأشهى طريقة ممكنة.

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالخضار بالمنزل في رمضان 2022

وقبل حلول شهر رمضان الفضيل يزداد البحث عن أسهل طريقة لعمل الدجاج بالخضار بالمنزل في رمضان 2022، وهو ما يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" جاهدا لوضعه لمتابعيه لتوفير عليهم عناء البحث عبر الانترنت، كون ربات البيوت لا يهدأ لهن بال إلا ويتعلمن طرق طهي أشهى المأكولات الرمضانية في الشهر الفضيل، كون أبنائهن يصومون ساعات طويلة قد تصل لـ 16 ساعة في اليوم، فهم يحتاجون لأطباق شهية بعد هذا الصوم الطويل.

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالخضار بالمنزل

ولشهر رمضان طقوسا تختلف عن بقية أِهر السنة، فهذا الشهر يتقرب به المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى وتزداد زيارات الرحم والأقارب والأحباب، كما يحرص المسلمون على قراءة القرآن الكريم وختمه لمرات عدة، ومضاعفة الأدعية التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى.

مكونات ومقادير عمل الدجاج بالخضار

- صدر الدجاج : 4 صدور (منزوع الجلد والعظم)

- الجزر : 3 حبات (مقشر، ومقطع قطعًا متوسطة الحجم)

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومقطعة قطع متوسطة الحجم)

- الفلفل الأخضر : 4 حبات (مقطع أربع قطع)

- الكوسا : 4 حبات (كبير الحجم / مقطع قطعًا متوسطة الحجم)

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم / مقطعة أربع قطع)

- الثوم : 8 فصوص (كبير الحجم / حبات كاملة)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع أربع قطع)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- خل البلسمك : ربع كوب

- بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير لعمل الدجاج بالخضار

1. في وعاء كبير، ضعي الدجاج ونصف كمية الخل، ونصف كمية البهارات الإيطالية والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

2. سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

3. في صينية فرن، ضعي الخضراوات وباقي الخل والبهارات الإيطالية والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

4. رصي قطع الدجاج فوق الخضار، ثم رشي الزيت فوق الدجاج والخضار.

5. غطي الصينية بورق قصدير، ثم ضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

6. أزيلي الفويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.