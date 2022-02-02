سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في فلسطين والتي ارتفعت خلال معاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا، كما يهتم الكثير من المواطنين في فلسطين خاصة رجال الاعمال والتجار، لا سيما محلات الصاغة الذين يختصون في معاملات الذهب بعياراته المختلفة، لذلك قرر فريقنا، أن يقدم لكم سعر عيارات الذهب في فلسطين اليوم، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3 فبراير 2022

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، نحو 184.33 شيكل (58.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين، إلى نحو 161.29 شيكل (50.91 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين، إلى نحو 138.25 شيكل (43.64 دولار).

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3 فبراير 2022

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 107.53 شيكل (33.94 دولار).

سعر الأوقية الذهب في فلسطين

سجل سعر أوقية الذهب في فلسطين، نحو 5733 شيكلًا (1809 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في فلسطين

وسجل سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم في فلسطين، نحو 1290 شيكلًا (407.27 دولار).