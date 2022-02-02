سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في دولة الجزائر والتي ارتفعت خلال معاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا، كما يهتم الكثير من المواطنين في الجزائر خاصة رجال الاعمال والتجار، لا سيما محلات الصاغة الذين يختصون في معاملات الذهب بعياراته المختلفة، لذلك قرر فريقنا، أن يقدم لكم سعر عيارات الذهب في الجزائر اليوم، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، اليوم 8,164 دينار (58.22 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر 7,144 دينار (50.94 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر 6,123 دينار (43.66 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 4,762 دينار (33.96 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب في الجزائر، اليوم الخميس، نحو 253,896 دينار (1811 دولارا)..

سعر الجنيه الذهب في الجزائر

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، في الجزائر نحو 57,148 دينار (407.52 دولار).