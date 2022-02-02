مستقبل علاقة قطر مع "إسرائيل ".. الخارجية القطرية توضح!

أوضحت الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، مستقبل علاقتها مع "إسرائيل "، واصفةً الدور التطبيعي بينهما بالمستبعد.

واستبعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال حديثٍ تلفزيوني، احتمال تطبيع بلاده مع "إسرائيل "، في ظل تنكر الأخيرة لمسألة حل الدولتين.

وبين آل ثاني، طبيعة العلاقة التي تربط قطر ب"إسرائيل "، أنها علاقة العمل لمساعدة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه من الصعب تصور الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" في غياب التزام حقيقي بحل الدولتين.

وكشف، عن أن حرب 2008_2009، قوضت أركان الروابط التي جمعتهم مع "إسرائيل " في الماضي، وقضت على أمل "السلام " بين الطرفين المتصارعين، ما أدى إلى "فقدان بلاده الأمل " بإقامة علاقات مع "إسرائيل ".

وأكد "آل ثاني"، "أنه كان لقطر في السنوات الأخيرة انخراط مستمر مع إسرائيل بشأن المساعدات لغزة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية السابقة على تحويل قطر لمئات الملايين من الدولارات؛ كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على السلام".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت دول عربية، اتفاقيتي التطبيع مع "إسرائيل " في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، من الرئيس السابق دونالد ترامب، متجاهلين بذلك حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.