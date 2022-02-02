سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 3 فبراير 2022، لا يمر يوما إلا ويتصفح المواطنين ورجال الأعمال والتجار السوريون شاشات البورصة، والذهب إلى محال وشركات الصرافة، للاطلاع على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية السورية، فصعود وانخفاض العملة في أي بلد يدل على قوة وضعف اقتصادها وأوضاعها السياسية والاجتماعية، كما أن العملة الأمريكية تعد أكثر العملات المتداولة في التجارة في البلدان العربية والأجنبية، إضافة إلى اليورو والجنيه الإسترليني

وتختلف أسعار صرف العملات في سوريا مقابل الدولار الأمريكي من وقت إلى آخر، إذ يبحث السوريون عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 3 فبراير 2022، في كل وقت، وهذا ما يعمل عليه فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ويضع لكم أسعار العملات الأجنبية وأبرزها الدولار مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 3 فبراير 2022

ويشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وفق تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

سعر الدولار في سوريا اليوم

ووصل سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 فبراير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، نحو 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الخميس 3 فبراير 2022

وبلغ متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 4048 ليرة للشراء، و4092 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4852 ليرة للشراء، و4909 ليرات للبيع.

وتعاني سوريا منذ نحو عشر سنوات من أوضاع سياسية خطيرة، إذ يحدث قتل وقصف وموت وتهجير الناس من بيوتهم، والكثير من المناسبات تقوم الطائرات بقصف البيوت على رأس ساكنيها، وهو ما تسبب بمقتل ملايين الناس وتهجير الملايين إلى عدد من البلاد المختلفة.

وتتمنى وكالة "فلسطين اليوم" أن تنال مقالاتها اعجباكم، فهي مستمرة في وضعكم بكل ما هو فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية في سوريا على الدوام.