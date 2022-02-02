مقاومون يطلقون النار تجاه نقطة عسكرية "إسرائيلية" قرب نابلس

أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الأربعاء، صوب نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت مواقع تابعة للمستوطنين: "إطلاق نار تجاه برج عسكري بالقرب من نابلس دون إصابات".

وأفادت مواقع عبرية، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" برفقة جيش الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي لبلدة حوارة جنوب نابلس وتشرع بتفتيش أراضٍ بالمكان، بعد إطلاق نار صوب برج عسكري.

من جهتها، ادعت قناة "ريشت كان" العبرية، أن عملية إطلاق النار هذه الليلة تُعدُ الرابعة في غضون 10 أيام.

وتشهد عملية إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة، تجاه نقاط عسكرية تابعة الاحتلال الإسرائيلي، تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ردا على الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين.

يتبع..