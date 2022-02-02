راصد يوضح تفاصيل المنخفض الجوي المقبل

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، تراجع قوة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري من منخفض عاصف ماطر بغزارة إلى منخفض متوسط مع أمطار على فترات، وذلك- بمشيئة الله-.

وأشار حلايقة، إلى أن فرصة تساقط الزخات المحلية تبدأ غدا الخميس ليلاً ونهار الجمعة في مناطق متفرقة.

وقال: "تصبح الأمطار أكثر انتظاماً مساء وليل الجمعة، وتشمل مناطق أوسع، قد يتخللها زخات غزيرة وبَرَد في أوقات غير منتظمة".

ووفق الحلايقة، فإن الأمطار ستهطل السبت على فترات، حتى ساعات المساء، وقد تتركز في الجنوب في بعض الفترات، يتخللها زخات غزيرة وبَرَد، وتهب رياح قوية الجمعة مثيرة للغبار بهبات تصل إلى 70 كم.