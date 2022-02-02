جنين.. مواصلة الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

تواصل فعاليات المطالبة باسترداد الجثامين، وقوى جنين ومخيمها اعتصاماً داخل الخيمة، مساء اليوم الأربعاء، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد.

وشدد المتحدثون على أهمية الوحدة الوطنية التي هي السلاح الأقوى في التصدي للاحتلال، وعدوانه المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم، مطالبين أحرار العالم، والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال.

وحملوا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الحراك لنصرة الأسرى.