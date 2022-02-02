إليكم فوائد تطعيم الأطفال بـ “فيتامين أ"

كشف الخبير في طب الأطفال الدكتور عاطف دنيا، اليوم الأربعاء، عن فوائد تطعيم الأطفال بـ “فيتامين أ".

وقال الخبير: إن تطعيم الأطفال بهذا الفيتامين له العديد من الفوائد للأطفال، أبرزها تعزيز عملية النمو عند الأطفال.

وأوضح الطبيب أن فيتامين "أ" يحسن من كفاءة الجهاز المناعي لدى الأطفال، ويزيد من قدرته على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

وذكر، أن الفيتامين يقلل من خطر وفاة الأطفال في حالة الإصابة بالأمراض المعدية الشائعة في مرحلة الطفولة مثل الحصبة.

وأشار إلى أنه يحمي الأطفال من ضعف النظر، لافتا إلى أن نقص فيتامين أ في الجسم قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى في بعض الأحيان.

وأوضح، أن هناك مجموعة أخرى من الفوائد للتطعيم بهذا الفيتامين منها تقوية عظام وأسنان الأطفال، والحفاظ على صحة البشرة، علاج بعض الأمراض، مثل سوء التغذية وجفاف الملتحمة.