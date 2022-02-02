شخصيات علمية وفنية تقاطع "إكسبو دبي 2020" رفضًا للتطبيع مع "إسرائيل"

تتوالى مقاطعة شخصيات من الأوساط العلمية والفنية، لفعاليات معرض "دبي إكسبو 2020"، رفضاً للتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، آخرها المخترعة والمهندسة الكويتية جنان شهاب، والفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، وسط احتفاء عربي.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة توضيحا عبر "فيسبوك" لرفضها المشاركة في عروض فنية في الإمارات وتحديدا في معرض "إكسبو دبي 2022".

وقالت أبو آمنة: "ردا على أهلنا في الإمارات ورسائلهم اليومية التي تصلنا حول إقامة عروض فنية هناك، نوضح لكم بأن امتناعنا عن قبول عروض فنية حية نلقاكم من خلالها، رغم التوجهات الكثيرة، والدعوات التي نتلقاها من قبل عدة جهات رسمية منذ العامين الماضيين وحتى يومنا هذا، لهوَ من باب المسؤولية الوطنية، وتحديدا، رفضنا المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020"، والذي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة بعدما حدث في اليومين الأخيرين".

وأضافت: "تم هذا الرفض انطلاقا من واجبنا في اتخاذ موقف واضح ضد كل ما يتعارض مع قضيتنا الأم، القضية الفلسطينية".

وتابعت: "ننوه بأن قرارنا ينبع من قناعات شخصية تخصنا، ولا نفرضها على أحد، فلكل إنسان حريته في تحديد مسيرته الفنية تبعا لاعتباراته المهنية، ومبادئه الشخصية، والقيم الإنسانية التي تربى عليها".

وأردفت قائلة: "أما في حال تلقينا عروضا مستقبلية من مهرجانات أخرى لا تتعارض مع مواقفنا الوطنية، فمن الممكن أن نشارك فيها، بل ونرحب بذلك، إصرارا منا على أهمية التواصل مع شعوبنا العربية كافة، وجاليتنا الفلسطينية خاصة، وتأكيدا منا على ضرورة إيصال صوت قضيتنا الفلسطينية إلى كل مكان، وبكل الطرق الممكنة، لتبقى حية في نفوس الشرفاء.

إلى ذلك، أعلنت جنان الشهاب المخترعة الكويتية عن انسحابها رسميًا من معرض "دبي إكسبو 2020" المقام في الإمارات؛ رفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد أيام من انسحاب فتى كويتي من مسابقة رياضية دولية في دبي لنفس السبب.

وجاء انسحاب المهندسة الشهاب عقب نشر حساب "دبي إكسبو 2020" على إنستغرام قصة كتب فيها “لنحتفل مع إسرائيل”، في إشارة إلى فعاليات ما يُسمى “يوم إسرائيل” في المعرض.

وردت الشهاب عبر حسابها على إنستغرام بقولها: “أُعلن إلغاء مشاركتي رسميًا في الإكسبو”، كما ألغت متابعتها لصفحة المعرض على إنستغرام.

وحظي موقف الشهاب بترحيب كبير من الجمهور العربي على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد بها معظم المعلقين وعبّروا عن تقديرهم لخطوتها.

والمهندسة الشهاب أول سفيرة لدولة الكويت والعرب لدى “شبكة المرأة العالمية للمخترعات والمبتكرات”.

وحازت الشابة الكويتية على لقب أفضل مخترعة على مستوى العالم خلال مشاركتها في معرض “تورنتو” الدولي للاختراعات في كندا، عن اختراعها نظام نقل الطاقة اللاسلكي عن بعد.

ونالت الشهاب براءة اختراع عن ابتكارها من مكتب براءات الاختراع الأميركي USPTO، ونفذته بواسطة شركة ElectrodisTech التابعة لها، ومن المقرر طرحه في الأسواق قريبًا.

وكان لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي انسحب، يوم الجمعة الماضي، من مواجهة لاعب صهيوني في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عامًا، والمقامة في إمارة دبي؛ رفضًا للتطبيع.

وتُعد دولة الكويت من أكثر الدول الخليجية والعربية رفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني على المستويين الرسمي والشعبي.

وسنّت الكويت تشريعات في البرلمان تُجرّم التطبيع مع الكيان، كما تنظم حملات دعم للشعب الفلسطيني.