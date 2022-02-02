أردان يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن عملية "انتزاع الحرية"..!

كشف وزير الأمن الداخلي الصهيوني الأسبق جلعاد أردان، والذي يشغل حاليًا منصب سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، تفاصيل جديدة خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة بقضية نجاح 6 أسرى فلسطينيين في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

ووفق ما أورده الإعلام العبري، فإن أردان قال أمام اللجنة: إن مصلحة السجون لم تنظر في إمكانية "هروب الأسرى من السجن على أنه خطر حقيقي"، مؤكدًا وجود خلل في منظومة العمل داخل إدارة السجون.

وأوضح أردان، أنه لم يُعرض عليه التحقيق في محاولة عملية "انتزاع الحرية" التي حاول تنفيذها أسرى فلسطينيين في سجن جلبوع عام 2014، قائلًا: "لم أكن أعلم بالحادث"، مشيرًا إلى أن هناك إخفاق داخل إدارة السجون.

وأشار إلى أن الشاباك، قدّم سيناريوهات مرعبة للمستوى السياسي منع من اتخاذ إجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين خوفًا من تفجر الأوضاع.